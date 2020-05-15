احدث الأخبار

تسجيل حضور 2744 متدرباً عن بعد للتقييم النهائي في تقنية وصناعي طبرجل
أبرز المواد
 رئيس “تقويم التعليم”: اختبار التحصيل مقياس موحد لخريجي الثانوية ومعيار عادل بين الجميع
أبرز المواد
 الكشف عن فائدة صحية مدهشة لشرب القهوة يوميا
أبرز المواد
 104 وفيات جديدة في فرنسا والإجمالي 27529
أبرز المواد
 في اجتماع ثلاثي: عودة الدوري تخضع للمراجعة مع الجهات المختصة
أبرز المواد
 هيئة الهلال الأحمر في المسجد الحرام تكثّف استعداداتها للعشر الأواخر
أبرز المواد
 البحرين تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 “موارد الرياض” تضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة في حملات مشتركة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية في الأردن
أبرز المواد
 الزعاق: محطة الفضاء الدولية تمر بسماء المملكة الليلة
أبرز المواد
 “فيسبوك” تعلن شراء “جيفي” للصور المتحركة لدمجها في “إنستغرام”
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تختتم برامج الاحتفاء الافتراضي بـ 3335 خريجًا وخريجة
المنطقة الشرقية
تسجيل حضور 2744 متدرباً عن بعد للتقييم النهائي في تقنية وصناعي طبرجل

تسجيل حضور 2744 متدرباً عن بعد للتقييم النهائي في تقنية وصناعي طبرجل

أبرز المواد
رئيس “تقويم التعليم”: اختبار التحصيل مقياس موحد لخريجي الثانوية ومعيار عادل بين الجميع

رئيس “تقويم التعليم”: اختبار التحصيل مقياس موحد لخريجي الثانوية ومعيار عادل بين الجميع

أبرز المواد
الكشف عن فائدة صحية مدهشة لشرب القهوة يوميا

الكشف عن فائدة صحية مدهشة لشرب القهوة يوميا

أبرز المواد
104 وفيات جديدة في فرنسا والإجمالي 27529

104 وفيات جديدة في فرنسا والإجمالي 27529

أبرز المواد

تسجيل حضور 2744 متدرباً عن بعد للتقييم النهائي في تقنية وصناعي طبرجل

تسجيل حضور 2744 متدرباً عن بعد للتقييم النهائي في تقنية وصناعي طبرجل
http://almnatiq.net/?p=864285
المناطق_طبرجل

أقام المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل التقييم النهائي للمتدربين عن بعد، وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام الحالي باستخدام عدة منصات رسمية مثل منصة بلاك بورد وويبكس وقوقل كلاس رووم ومنصة زووم.
وقد سجل المعهد والكلية حضور 2744 متدربا أدى تقييمهم النهائي خلال اسبوعي الاختبارات النهائية.
وبلغ عدد الحضور للاختبارات الالكترونية في الأسبوع الأول 1164 متدربا، بينما أدى 334 متدربا تقييمهم النهائي بأساليب أخرى حددتها الكلية ، وفي الأسبوع الثاني سجل المعهد والكلية حضور 1246 متدربا أدى 1028 منهم تقييمهم النهائي من خلال الاختبارات الإلكترونية، وأدى 218 متدربا تقيمهم النهائي من خلال أساليب أخرى حددها أعضاء هيئة التدريب في الكلية والمعهد حسب طبيعة المقرر وما يتناسب مع الظروف الحالية والتقييم عن بعد مثل تقديم المشاريع والبحوث والاختبارات الشفهية.
ووفرت إدارة الكلية والمعهد جميع السبل لتسهيل عملية التواصل بين المتدرب والكلية وذلك بإنشاء قنوات ومجموعات نقاش على منصات التواصل الاجتماعي مثل واتس اب و تليجرام للرد المباشر على جميع استفسارات المتدربين وإرسال جميع ما يخص المتدربين من إعلانات وإرشادات تدريبية بلغ عددها 122قناة ، وتضم تلك المجموعات المتدربين لكل قسم ورؤساء الأقسام ووكلاء الكلية وعميد الكلية.

روابط ذات صلة

رئيس “تقويم التعليم”: اختبار التحصيل مقياس موحد لخريجي الثانوية ومعيار عادل بين الجميع

رئيس “تقويم التعليم”: اختبار التحصيل مقياس موحد لخريجي الثانوية ومعيار عادل بين الجميع
الكشف عن فائدة صحية مدهشة لشرب القهوة يوميا

الكشف عن فائدة صحية مدهشة لشرب القهوة يوميا
104 وفيات جديدة في فرنسا والإجمالي 27529

104 وفيات جديدة في فرنسا والإجمالي 27529

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*