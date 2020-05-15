تسجيل حضور 2744 متدرباً عن بعد للتقييم النهائي في تقنية وصناعي طبرجل

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أقام المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل التقييم النهائي للمتدربين عن بعد، وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام الحالي باستخدام عدة منصات رسمية مثل منصة بلاك بورد وويبكس وقوقل كلاس رووم ومنصة زووم.

وقد سجل المعهد والكلية حضور 2744 متدربا أدى تقييمهم النهائي خلال اسبوعي الاختبارات النهائية.

وبلغ عدد الحضور للاختبارات الالكترونية في الأسبوع الأول 1164 متدربا، بينما أدى 334 متدربا تقييمهم النهائي بأساليب أخرى حددتها الكلية ، وفي الأسبوع الثاني سجل المعهد والكلية حضور 1246 متدربا أدى 1028 منهم تقييمهم النهائي من خلال الاختبارات الإلكترونية، وأدى 218 متدربا تقيمهم النهائي من خلال أساليب أخرى حددها أعضاء هيئة التدريب في الكلية والمعهد حسب طبيعة المقرر وما يتناسب مع الظروف الحالية والتقييم عن بعد مثل تقديم المشاريع والبحوث والاختبارات الشفهية.

ووفرت إدارة الكلية والمعهد جميع السبل لتسهيل عملية التواصل بين المتدرب والكلية وذلك بإنشاء قنوات ومجموعات نقاش على منصات التواصل الاجتماعي مثل واتس اب و تليجرام للرد المباشر على جميع استفسارات المتدربين وإرسال جميع ما يخص المتدربين من إعلانات وإرشادات تدريبية بلغ عددها 122قناة ، وتضم تلك المجموعات المتدربين لكل قسم ورؤساء الأقسام ووكلاء الكلية وعميد الكلية.