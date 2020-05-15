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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية في الأردن

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية في الأردن
http://almnatiq.net/?p=864286
المناطق_الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية و السورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 13,925 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 69,625 فردا في محافظات: عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق، والبلقاء، والزرقاء، والطفيلة، منها 2,706 سلال غذائية في عمّان، و3,261 سلة غذائية في الكرك، و1,051 سلة غذائية في المفرق،

و1,405 سلال غذائية في إربد، و1,415 سلة غذائية في العقبة و753 سلة في البلقاء و2,143 في الزرقاء، 1,200 سلة غذائية في الطفيلة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن وكذلك الأسر الأردنية المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.

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