البحرين تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

المناطق – فتحيه عبدالله

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الجمعة عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 284 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 158 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 50 حالة لمخالطين لمصابين و12 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت ان العدد الإجمالي “للحالات المتعافية” في البحرين بلغ 2637 حتى الان بعد تسجيل 284 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت ان عدد “الحالات القائمة” بلغ 3771 منها 3767 “مستقرة” واربع تحت العناية.