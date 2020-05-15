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هيئة الهلال الأحمر في المسجد الحرام تكثّف استعداداتها للعشر الأواخر

هيئة الهلال الأحمر في المسجد الحرام تكثّف استعداداتها للعشر الأواخر
http://almnatiq.net/?p=864312
المناطق_مكة

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي من استعداداتها لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة داخل المسجد الحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية العاملة في المسجد الحرام و على مدار الساعة من خلال مراكزها و فرقها الإسعافية المتواجدة بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

ويتمّ في الفترة المسائية دعم المراكز الإسعافية الأساسية بفرق تطوعية مساندة تساهم في تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة و الإسعافات الأولية .

وأوضح مدير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام د. خالد بن رشيد الثقفي أن طلب الخدمة الإسعافية متوفر و على مدار الساعة عن طريق رقم الهلال الأحمر 997 و كذلك عن طريق تطبيق الهواتف الذكية ( أسعفني ) المدعوم بـ 8 لغات.

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