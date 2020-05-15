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الكشف عن فائدة صحية مدهشة لشرب القهوة يوميا

الكشف عن فائدة صحية مدهشة لشرب القهوة يوميا
http://almnatiq.net/?p=864319
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كشفت دراسة جديدة أن تناول القهوة يوميا يمكن أن يوفر فوائد صحية مدهشة، خاصة للنساء

وتوصلت الدراسة إلى أن النساء اللاتي يستمتعن باثنين أو 3 فناجين من القهوة يوميا، تكون لديهن دهون أقل من غيرهن، اللواتي يشربن أقل أو لا يتناولن القهوة على الإطلاق

ويرجع ذلك لكون القهوة تحتوي على مركبات لها خصائص مضادة للسمنة، ما يؤدي إلى انخفاض النسبة المئوية الإجمالية للدهون في الجسم

ويظهر هذا النمط لدى النساء من جميع الأعمار، بغض النظر عما إذا كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين

أما النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و44 سنة ويشربن فنجانين أو 3 من القهوة يوميا، فإن دهون البطن لديهن تقل بنسبة 3.4% مقارنة مع غيرهن. والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و69 سنة ويشربن 4 فناجين أو أكثر يوميا، تقل الدهون في منطقة البطن لديهن بنسبة 4.1%

وبشكل عام، وجد العلماء البريطانيون أن متوسط إجمالي نسبة الدهون في الجسم كان أقل بنسبة 2.8% بين النساء من جميع الأعمار، اللائي تناولن فنجانين أو 3 من القهوة يوميا

ولم يكن هناك فرق ما إذا كانت المرأة المشاركة في الدراسة تعاني من مرض مزمن أو مدخنة

ويبدو أن القهوة لها أيضا تأثير إيجابي على الرجال، ولكن الاختلافات كانت أقل وضوحا

فالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 44 عاما، والذين يشربون فنجانين أو أكثر يوميا، يعد إجمالي الدهون في أجسامهم أقل بنسبة 1.3%، مقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة

وتشير النتائج – المستندة إلى بيانات في الولايات المتحدة ونشرت في مجلة التغذية – إلى أن القهوة يمكن أن تصبح جزءا رئيسيا من النظام الغذائي الصحي وقد تساعد في مكافحة السمنة

وقال المعد الرئيسي للدراسة الدكتور لي سميث، من جامعة “أنجليا روسكين”: “تشير أبحاثنا إلى أنه قد تكون هناك مركبات نشطة بيولوجيا في القهوة بخلاف الكافيين، التي تنظم الوزن ويمكن استخدامها كمركبات مضادة للسمنة. وقد يكون من الممكن دمج القهوة، أو مكوناتها الفعالة، في استراتيجية نظام غذائي صحي لتقليل عبء الحالات المزمنة المرتبطة بمرض السمنة”

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