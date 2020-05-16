أمريكا تسجّل 27.19 ألف إصابة و 2043 وفاة بكورونا

المناطق -وكالات

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 27,191 إصابة مؤكدة و 2,043 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,412,121 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 85,990 حالات وفاة.