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مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول
http://almnatiq.net/?p=864445
جازان - فضه عطيف:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم السبت وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول مع تدني في مدى الرؤية .

واهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الامطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول واهمية البقاء في الأماكن الامنة والحذر عند القيادة في اجواء غابرة ، وأهاب بالجميع بالاستفادة مما تبثه قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية عن المخاطر المختلفة وكيفية التعامل معها.

وأكد ان مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على مدار (٢٤) ساعة بمتابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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