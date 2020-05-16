الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنىء الطلبة الناجحين والخريجين بجامعة جازان ويشيد بدور أولياء الأمور

جازان -فضه عطيف :

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان طلاب وطالبات جامعة جازان الناجحين والخريجين لهذا العام.

وقال سموه في تصريح بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني ” لطلاب وطالبات جامعة جازان مكانة خاصة فهم عماد المستقبل وشباب الحاضر للوطن ولمنطقة جازان، وقد أثبتوا بإصرارهم وعزيمتهم مقدرهم على تجاوز الصعاب والتحديات بمواصلة تعليمهم عن بعد رغم تعليق الدراسة احترازيا لمواجهة جائحة كورونا”..

وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بالدعم والرعاية التي يحظى بها شباب وشابات الوطن من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ليواصلوا بالعلم والعمل صناعة التقدم السعودي ومسيرة البناء والتطوير لوطننا الغالي والعزيز، مضيفا سموه أن جامعة جازان ركيزة أساسية في عملية التنمية والبناء التي تعيشها منطقة جازان.

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة للتحول للتعليم عن بعد رغم الكثير من التحديات التي تغلبت عليها بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة أيدها الله، ووجه سموه شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للنجاح الكبير الذي تحقق في عملية التحول للتعليم عن بعد، ولمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لعمله الدؤوب في تطوير الجامعة، ولأعضاء هيئة التدريس وللطلبة، ولأولياء أمورهم الذين أسهموا في صناعة النجاح بمساندة أبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

يذكر أن أكثر من 45 ألف طالب وطالبة أدوا اختباراتهم إلكترونيا، وبلغ إجمالي الاختبارات الإلكترونية أكثر من 223 ألف اختبار، كما ويتخرج هذا العام من جامعة جازان 9600 خريجا وخريجة.