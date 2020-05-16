بلدية البدع تنهي إعادة تأهيل النخيل وتنظيف الشواطئ

تبوك- علي العميري:

أنهت بلدية محافظة البدع ممثلة بقسم الخدمات ، إعادة تأهيل وتهذيب النخيل بوادي طيب الاسم والطرق والميادين العامة داخل المحافظة والهجر التابعة .

وأوضح رئيس البلدية بالمحافظة الأستاذ سعيد السعيد أن أعمال الصيانة التي تمت شملت تنظيف و تهذيب نخيل وادي طيب الاسم وإزالة الأعشاب في الميادين العامة ، وصيانة الفلاتر وغسيل النجيل الصناعي بجميع المواقع ، بالإضافة إلى صيانة الحدائق وتنظيف الشواطئ وقص وإزالة سعف النخيل المتكسر بجميع المواقع.

وأشار ” السعيد ” إلى أن البلدية ماضيه في إستراتيجيتها في زيادة الرقعة الخضراء وتنظيف الشواطئ وتهذيب النخيل .