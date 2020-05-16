صناعة المبادرات المجتمعية في المجال السياحي بتنمية أملج

أملج- فايز السميري:

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأملج الأمسية الرابعة بعنوان (صناعة المبادرات المجتمعية في المجال السياحي ) وذلك ضمن فعاليات المنتدى الإثرائي ( المبادرات الواعدة في محافظة أملج) برعاية سعادة محافظ محافظة أملج الأستاذ زياد بن عبدالمحسن البازعي وبمشاركة الدكتور مبروك الشليبي مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تبوك، والمهندس أحمد درويش كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر و الأستاذة رشا شاووش مديرة المشاريع الخاصة بالشركة ، والأستاذ عيسى عشي رئيس فريق سياحة وطنية، وعبدالله الزهراني نائب رئيس اللجنة السياحية بتبوك وعدد من المسؤولين والمهتمين في المجال السياحي والتنموي والإعلامي.

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الاستاذ مساعد بن غيث الحبيشي أن اللقاء قد أثمر عن مبادرات سياحية نوعية رائدة تلبي الاحتياجات المجتمعية للمحافظة في مجال السياحة.

نفذت هذه الورشة بالتعاون مع شركة ماسة التنمية للتمكين المجتمعي وبرعاية من أوقاف العرادي الخيرية.