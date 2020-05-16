احدث الأخبار

صندوق الاستثمارات يشتري حصصا في شركات بي بي وبوينج وسيتي جروب وفيسبوك وديزني
أبرز المواد
 يقظة وبسالة رجال حرس الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش
أبرز المواد
 دولة أوروبية تعيد فتح الشواطئ.. و”شرط” على الجميع
أبرز المواد
 عالم بريطاني يتحدث عن سعر “لقاح كورونا”.. “تجارب واعدة”
أبرز المواد
 بلدية البدع تنهي إعادة تأهيل النخيل وتنظيف الشواطئ
منطقة تبوك
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنىء الطلبة الناجحين والخريجين بجامعة جازان ويشيد بدور أولياء الأمور
منطقة جازان
 صناعة المبادرات المجتمعية في المجال السياحي بتنمية أملج
منطقة تبوك
 مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول
منطقة جازان
 أمريكا تسجّل 27.19 ألف إصابة و 2043 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الإسكان: نسعى لتوفير جودة حياة للمستفيدين عبر مفهوم التطوير الشامل للمشروعات
أبرز المواد
 شاهد.. الصحفي بدر الخريف: غازي القصيبي تسبب في إقالة خالد المالك من رئاسة تحرير “الجزيرة” لنشره هذه القصيدة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تؤكد التزامها بسحب قواتها من أفغانستان
أبرز المواد
صندوق الاستثمارات يشتري حصصا في شركات بي بي وبوينج وسيتي جروب وفيسبوك وديزني

صندوق الاستثمارات يشتري حصصا في شركات بي بي وبوينج وسيتي جروب وفيسبوك وديزني

أبرز المواد
يقظة وبسالة رجال حرس الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش

يقظة وبسالة رجال حرس الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش

أبرز المواد
دولة أوروبية تعيد فتح الشواطئ.. و”شرط” على الجميع

دولة أوروبية تعيد فتح الشواطئ.. و”شرط” على الجميع

أبرز المواد
عالم بريطاني يتحدث عن سعر “لقاح كورونا”.. “تجارب واعدة”

عالم بريطاني يتحدث عن سعر “لقاح كورونا”.. “تجارب واعدة”

أبرز المواد

يقظة وبسالة رجال حرس الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش

يقظة وبسالة رجال حرس الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش
http://almnatiq.net/?p=864464
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنت – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي فجر اليوم الجمعة 22/ 9/ 1441 هـ، حيث تم على الفور تفعيل الخطة الخاصة باعتراض المركبات المتسللة عبر الحدود، ومطاردتها، وعند طلب رجال الأمن ممن فيها التوقف بادرا بإطلاق النار، مما اقتضى الرد بالمثل، واعتراضهما ومحاصرتهما، وتم القبض على شخص ووفاة الآخر نتيجة إصابته بطلق ناري، وكلاهما من أرباب السوابق المطلوبين للجهات الأمنية لعلاقتهما بعصابات الجرائم المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، وتم ضبط (575) خمسمائة وخمس وسبعين كيلو جراماً من الحشيش المخدر في المركبة التي كانا يستقلانها .
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود جاهزون، بعون الله، في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.

روابط ذات صلة

صندوق الاستثمارات يشتري حصصا في شركات بي بي وبوينج وسيتي جروب وفيسبوك وديزني

صندوق الاستثمارات يشتري حصصا في شركات بي بي وبوينج وسيتي جروب وفيسبوك وديزني
دولة أوروبية تعيد فتح الشواطئ.. و”شرط” على الجميع

دولة أوروبية تعيد فتح الشواطئ.. و”شرط” على الجميع
عالم بريطاني يتحدث عن سعر “لقاح كورونا”.. “تجارب واعدة”

عالم بريطاني يتحدث عن سعر “لقاح كورونا”.. “تجارب واعدة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*