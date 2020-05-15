المهندس السفياني نائباً لشؤون البيئة

جدة - عادل الزهراني

صدر قرار الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن الطريقي بتكليف المهندس عبدالعزيز بن محمد السفياني نائباً للرئيس العام لشؤون البيئة إضافة إلى مهامه نائباً للخدمات المشتركة

وعبر السفياني عن اعتزازه بهذه الثقة من الرئيس العام للهيئة واعداً بتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بأعمال قطاع البيئة في الهيئة وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

ويعد المهندس عبدالعزيز السفياني من القدرات الوطنية الشابة والمميزة وقد حقق إنجازات واضحة خلال مشواره العملي في الهيئة والمناصب الإدارية التي تقلدها.

حيث أسهم بشكل واضح في رفع قدرات الهيئة في الجانب التقني وتحسين جودة المشاريع البيئية خاصة البرنامج الوطني للتفتيش البيئي ودعم مكافحة التلوث بالزيت وتجويد مشاريع جودة الهواء كما أشرف على المبادرات الوطنية للهيئة ضمن خطة التحول الوطني