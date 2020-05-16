احدث الأخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعتمد مخططات عمرانية لسكن العمال وفق معايير تخطيطية وصحية
أبرز المواد
 ووهان الصينية تشن حملة مكثفة للكشف عن مصابين جدد بكورونا
أبرز المواد
 الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التقديم للالتحاق بالبكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع
منطقة عسير
 صحة حائل تعلن ٥٨٥ حالة إشتباه بـ”كورونا” بأحياء العمالة ومؤشر اطمئنان بحصر الوباء
منطقة حائل
 إيطاليا ستعيد فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 إدانة أوروبية لعمليات الحفر التركية قبالة سواحل قبرص
أبرز المواد
 واشنطن تجدد التأكيد على تمديد قرار حظر الأسلحة بوجه طهران
أبرز المواد
 المهندس السفياني نائباً لشؤون البيئة
منطقة مكة المكرمة
 كورونا يهدد 111 دولة وشركة بخفض تصنيفها المالي
أبرز المواد
 دراستان حديثتان تخيبان الآمال حول معالجة مرضى كورونا بعقار الملاريا
أبرز المواد
 مع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة .. هل ينتقل كورونا في البحر وأحواض السباحة؟
أبرز المواد
أمانة منطقة المدينة المنورة تعتمد مخططات عمرانية لسكن العمال وفق معايير تخطيطية وصحية

أمانة منطقة المدينة المنورة تعتمد مخططات عمرانية لسكن العمال وفق معايير تخطيطية وصحية

أبرز المواد
ووهان الصينية تشن حملة مكثفة للكشف عن مصابين جدد بكورونا

ووهان الصينية تشن حملة مكثفة للكشف عن مصابين جدد بكورونا

أبرز المواد
الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات

الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التقديم للالتحاق بالبكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التقديم للالتحاق بالبكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع

منطقة عسير

واشنطن تجدد التأكيد على تمديد قرار حظر الأسلحة بوجه طهران

واشنطن تجدد التأكيد على تمديد قرار حظر الأسلحة بوجه طهران
http://almnatiq.net/?p=864502
المناطق - وكالات

تستمر الولايات المتحدة في التذكير بأنها ماضية في خطتها من أجل تطويق إيران، ووقف نشاطاتها المزعزعة في المنطقة عبر ما تصفه بخطة الضغط الأقصى، عبر العقوبات الاقتصادية الموجعة التي فرضتها منذ انسحابها من الاتفاق النووي فعام 2018، فضلاً عن السعي إلى دفع الأمم المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، والذي يتوقع أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، جدد رئيس مجموعة العمل الخاصة بإیران في الخارجية الأميرکیة براين هوك، السبت التأكيد على سعي بلاده لتمديد هذا الحظر، قائلاً””نحن جادون للغاية في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وحظر سفر 22 إرهابياً إيرانياً، وإضافة مزيد من الأشخاص إلى هذه القائمة”

كما أضاف في مقابلة مع شبكة إيران_إنترناشيونال “نأمل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران؛ حتى تتمكن الولايات المتحدة من التركيز على استراتيجیة حملة الضغط الاقتصادي الأقصى، والحفاظ على القدرة الردعية ضد تصرفات إيران العدوانية”.

يذكر أن روسيا والصين اعترضتا أمس على الموقف الأميركي هذا. وقال قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو ستعارض أي محاولات من الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة وإعادة فرض عقوبات أممية على طهران.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران إلى أجل غير مسمى.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد مؤخراً أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

وفي تصريحات سابقة له، شدد على أن بلاده مستمرة في حملة الضغوط القصوى اقتصادياً ودبلوماسياً على إيران. وأضاف أن بلاده لن تتخلى عن ممارسة الضغوط الاقتصادية والردع العسكري من أجل دفع هذا النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه.

إلى ذلك، قال في حينه : “لدينا ساعة على صفحة وزارة الخارجية على الإنترنت، تقوم بالعد التنازلي لإظهار الوقت المتاح للنظام حتى يتراجع، ولا تتعرض إيران للقيود والاضطرابات من جديد”.

كما أوضح أن “الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران تتناول بشكل شامل سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وليس فقط برنامجها النووي، لكن أيضاً برنامجها الصاروخي، وما يتعلق بدعم الوكلاء الإرهابيين والأنشطة الإقليمية الخبيثة. ببساطة، يجب أن تتصرف إيران كدولة طبيعية، وهذا ليس مطلباً صعب التحقيق”.

روابط ذات صلة

ووهان الصينية تشن حملة مكثفة للكشف عن مصابين جدد بكورونا

ووهان الصينية تشن حملة مكثفة للكشف عن مصابين جدد بكورونا
الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات

الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات
إيطاليا ستعيد فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي

إيطاليا ستعيد فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*