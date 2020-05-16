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إدانة أوروبية لعمليات الحفر التركية قبالة سواحل قبرص

إدانة أوروبية لعمليات الحفر التركية قبالة سواحل قبرص
http://almnatiq.net/?p=864505
المناطق - وكالات

دان الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص، في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهما أنقرة بـ”مفاقمة” الخلافات.

وقال وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أمس الجمعة: “نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه النشاطات”.

وأضاف: “نكرر دعوتنا إلى أن تبرهن تركيا على ضبط النفس، وتتخلى عن هذا النوع من التحركات وتحترم سيادة قبرص وحقوقها السيادية”.

ورحب الوزراء بجهود قبرص من أجل التفاوض حول هذا الخلاف، مؤكدين أن “التصعيد الأخير في التحركات التركية يسير مع الأسف في الاتجاه الخاطئ”.

وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، قد دعت تركيا مرارا إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص، العضو في التكتل الأوروبي.

وفي وقت سابق من هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنين تركيين مشاركين في العمليات، ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.

وتقوم السفينة التركية “يافوز” بالحفر قبالة سواحل قبرص منذ نهاية أبريل الماضي. وأكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، على أن أعمال الحفر لن تتوقف.

وقال الوزير يوم الخميس، إن “تركيا تواصل نشاطاتها للحفر والأعمال الزلزالية (…) في شرق المتوسط بلا توقف”.

من جهته، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “إنذارات” الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن تركيا تحتضن حوالي 4 ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.

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