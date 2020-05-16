إيطاليا ستعيد فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي

المناطق - وكالات

تستعيد إيطاليا فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 3 حزيران/يونيو المقبل.

هذا فيما قال حاكم لومباردي الإيطالية، أتليتيو فونتانا، إن المنطقة التي تعد النقطة الساخنة الأكثر تعرضًا للإصابة بفيروس كورونا المعروف باسم كوفيد 19 في إيطاليا، ستبدأ عملية إعادة فتح المتاجر والمطاعم، إضافة إلى مُصففي الشعر وغيرها.

ووفقاً للبيانات الحكومية، سجلت المنطقة الشمالية الإيطالية حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ مجموعها 34242 حالة نشطة أمس الجمعة.

وقال حاكم لومباردي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة أنهم سيعتمدون اليوم السبت إجراءات تضمن إعادة فتح المطاعم والحانات ومصففي الشعر وأنشطة أخرى في لومباردي وبقية إيطاليا بأمان، مضيفاً أنه سيتعين على الجميع القيام بذلك باستخدام الفطرة السليمة واحترام القواعد لضمان الصحة العامة.

يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ووزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا مع حكام إيطاليا الإقليميين. وخلاله اتفق السياسيون على السماح للسلطات المحلية بتخفيف إجراءات الحظر الوطنية.