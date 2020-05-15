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صحة حائل تعلن ٥٨٥ حالة إشتباه بـ”كورونا” بأحياء العمالة ومؤشر اطمئنان بحصر الوباء

صحة حائل تعلن ٥٨٥ حالة إشتباه بـ”كورونا” بأحياء العمالة ومؤشر اطمئنان بحصر الوباء

منطقة حائل

صحة حائل تعلن ٥٨٥ حالة إشتباه بـ”كورونا” بأحياء العمالة ومؤشر اطمئنان بحصر الوباء

صحة حائل تعلن ٥٨٥ حالة إشتباه بـ”كورونا” بأحياء العمالة ومؤشر اطمئنان بحصر الوباء
http://almnatiq.net/?p=864511
المناطق - حائل

أعلنت صحة حائل عبر حسابها في تويتر عن ،٥٨٥ حالة إشتباه بفيروس كورنا في أحياء “العزيزية والمنطقة الصناعية وإسكان عمالة الشركات الكبرى بالمنطقة“، وتم تحويلها لإجراء التحاليل اللازمة.

وجاءت حالات الإشتباه تلك نتيجة تنفيذ صحة حائل لخطة للمسح الاستقصائي المكثف للأحياء السكنية التي تقطنها العمالة ، وذلك من مساء الاثنين 11 مايو 2020، ولمدة خمسة أيام انتهت مساء أمس الجمعة ١٥ مايو ٢٠٢٠، والذي وجه به الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل، وتابعه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس اللجنة العليا للمركز، وأشرف عليه رئيس اللجنة التنفيذية للمركز وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ، ونفذته صحة حائل بقيادة مديرها الدكتور حمود الشمري.
وأظهر تقرير المسح الإستقصائي المكثف فحص 16364 مقيم ، أشتبه بـ٥٨٥ حالة تم تحويلها.
الجدير ذكره ، أن فريق المسح المكوّن من أكثر من ٤٥ مشاركاً منصحة حائل ، و١٠ مشاركين من فريق صحة حائل التطوعي ، وأربع جهات من القطاع الصحي الخاص ، زار 3118 سكناً في تلك الأحياء.
وستقوم مختبرات وبنوك الدم بصحة حائل ، اعتباراً من غدٍ الأحد 17 مايو 2020، بفحص عيّنات تلك العمالة المُشتبهبهم للتأكدمن إصابتهم بفيروس كورونا (COVID – 19) من عدمه.

رصد ٥٨٥ حالة إشتباه بتلك الأحياء مبكراً ، مؤشر يبعث روح الاطمئنان في نفوس المواطنين والمقيمين داخل الأحياء السكنية والمجمعات المخصصة للعمالة بمدينة حائل ، وذلك للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره ، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة في تلك الأحياء.

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