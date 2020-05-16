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الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات

الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات

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الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات

الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات
http://almnatiq.net/?p=864517
المناطق - واس

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتماده نشاط “إدارة دورة الإيرادات RCM”، الذي يهدف إلى تسريع الأداء و تحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية وخفض المرفوضات، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحد من المنازاعات المالية بين شركات التأمين الصحي و مقدمي الخدمة، وذلك من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.
وقال أمين عام المجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي إن اعتماد هذا النشاط يأتي ضمن جهود مجلس الضمان الصحي التعاوني الرامية إلى دعم صناعة سوق التأمين الصحي الخاص من خلال تحسين الاستدامة و الابتكار لتعزيز القطاع ودعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتسهيل عملهم، وبما يتوافق مع إستراتيجية المجلس 2020 – 2024، التي تضمنت أهدافها تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية و الحماية الكاملتين.
ونوه الغامدي بأن الشركات المتخصصة في نشاط إدارة دورة الإيرادات ستقدم عدة خدمات منها تنظيم الدورة المستندية لمقدمي الخدمة وتقديم خدمات الترميز الطبي والفوترة، وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية ذات الارتباط، موضحاً أن هذا النشاط سيخدم ما يربو على 10,600.000مؤمن لهم تقدم لهم خدمات التأمين الصحي عبر أكثر من 5200 مقدم خدمة صحية معتمد وعبر 26 شركة تأمين صحي و6 شركات إدارة مطالبات مؤهلة.
كما أشاد الغامدي بالجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة، حيث تمت إضافة نشاط “إدارة دورة الإيرادات RCM” ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية “Get ISIC Activities”، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر.
وفي الختام أهاب الغامدي بجميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب التقدم بطلب اعتماد النشاط من خلال زيارة موقع المجلس الإلكتروني ww.cchi.gov.sa أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001177 أو عبر منصات التواصل الإجتماعي “تويتر” “فيس بوك” “لنكد إن” على الصفحة الرسمية cchiksa وكذلك عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

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