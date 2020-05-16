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جامعة الحدود الشمالية تحدد موعد إرسال الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة

جامعة الحدود الشمالية تحدد موعد إرسال الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة
http://almnatiq.net/?p=864571
المناطق - عرعر

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية أن الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة الدفعة 13، ستكون متاحة إلكترونياً، من يوم 15 – -10 1441هـ، على مدار خمسة أيام وفق آلية معينة، وسيتم إرسال وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية عبر البريد.
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن يوم الأحد 15 -10 – 1441هـ، تتاح الوثائق لخريجي وخريجات كلية العلوم بعرعر، وكلية المجتمع بعرعر وطريف، ويوم الاثنين 16 – 10 كلية الهندسة والاقتصاد المنزلي، وكلية المجتمع برفحاء، ويوم الثلاثاء 17 – 10 كلية العلوم والآداب برفحاء وطريف، والأربعاء 18 – 10 التربية والآداب، والحاسبات وتقنية المعلومات، أما الخميس 19 – 10 ستكون متاحة لكلية إدارة الأعمال، والعلوم والآداب بالعويقيلة

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