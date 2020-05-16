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الخثلان: تشرع صلاة العيد في البيوت بدون خطبة

الخثلان: تشرع صلاة العيد في البيوت بدون خطبة
http://almnatiq.net/?p=864572
المناطق - الرياض

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، أنه تشرع صلاة العيد في البيوت بدون خطبة، بسبب ظروف جائحة كورونا.

وقال الخثلان عبر حسابه في تويتر إنه «في الظروف الحالية تشرع صلاة العيد في البيوت بدون خطبة، كما ورد ذلك عن أنس رضي الله عنه»، وأنه «قد أفتى بهذا سماحة شيخنا عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة».

وأضاف الخثلان حول صلاة العيد في المنزل، أنها تصلى ركعتين على صفتها (سبع تكبيرات في الأولى بما فيها تكبيرة الإحرام، وست تكبيرات في الثانية بما فيها تكبيرة الانتقال).

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد أكد في 12 مايو الجاري، استمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية شهر رمضان ومنع التجول الكامل خلال فترة عيد الفطر (الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال)، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من تفشي فيروس كورونا، لاسيما تعليق الصلاة في المساجد مؤقتًا، وتعليق الدراسة وحركة السفر الجوي والبري، ومنع تجول كامل خلال أيام العيد.

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