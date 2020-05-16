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40 مليون ريال سداد مديونيات المستفيدين من خدمة “فُرجت” في يومها العاشر

40 مليون ريال سداد مديونيات المستفيدين من خدمة “فُرجت” في يومها العاشر
http://almnatiq.net/?p=864582
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة “فُرجت” في يومها العاشر، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها ( 39,926,259 ) ريالاً.
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

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