أمطار غزيرة على منطقة عسير

المناطق_واس

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير، شملت مراكز السودة وطبب وبللحمر وبللسمر والحيمة والجعبة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بتعليمات السلامة في مثلهذه الحالات الماطرة ومتابعة التنبيهات الواردة من الجهات المختصة وعدم المخاطرة والمجازفة بالنزول لبطون الأودية والتنزه أثناء هطول الأمطار، داعية الجميع إلى متابعة التنبيهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تفيد بإستمرار الحالة وزيادتها خلال الايام القادمة .