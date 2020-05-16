احدث الأخبار

اليونان تعيد فتح الشواطئ العامة في ظل ضوابط صارمة
أبرز المواد
 الرياضة والإسكان تعلنان عن إطلاق دوري جود بين 16 نادي
أبرز المواد
 “التجارة” تعلن صدور 7 أنظمة ولوائح خلال فترة العمل عن بُعد
أبرز المواد
 محمد صلاح يتلقى عرضاً من ريال مدريد
أبرز المواد
 متطوعو الهلال الأحمر بمحافظة دومة الجندل ينفذون نقطة فرز بصري
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي ترتكب أعمال قرصنة لإمدادات طبية مخصصة لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 بلدية القريات تُنهي أعمال تحسين وتطوير ميداني الملك فيصل والملك خالد
أبرز المواد
 جراح سعودي يتناول إفطاره في غرفة العمليات لإنقاذ مريض
أبرز المواد
 الدفاع المدني بجازان يبطل مفعول لغمٍ أرضي بأحد الأودية جرفته سيول من الأراضي اليمنية
أبرز المواد
 “هدف”: 66 ألف طالب وموظف وباحث عن عمل استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني” خلال فترة العمل عن بُعد
أبرز المواد
 كيليني: عرقلة راموس لصلاح كانت ضربة معلم!
أبرز المواد
اليونان تعيد فتح الشواطئ العامة في ظل ضوابط صارمة

اليونان تعيد فتح الشواطئ العامة في ظل ضوابط صارمة

أبرز المواد
الرياضة والإسكان تعلنان عن إطلاق دوري جود بين 16 نادي

الرياضة والإسكان تعلنان عن إطلاق دوري جود بين 16 نادي

أبرز المواد
“التجارة” تعلن صدور 7 أنظمة ولوائح خلال فترة العمل عن بُعد

“التجارة” تعلن صدور 7 أنظمة ولوائح خلال فترة العمل عن بُعد

أبرز المواد
محمد صلاح يتلقى عرضاً من ريال مدريد

محمد صلاح يتلقى عرضاً من ريال مدريد

أبرز المواد

الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي ترتكب أعمال قرصنة لإمدادات طبية مخصصة لمكافحة كورونا

الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي ترتكب أعمال قرصنة لإمدادات طبية مخصصة لمكافحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=864657
المناطق_الرياض

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بارتكاب عمليات نهب لإمدادات طبية مخصصة لمجابهة فيروس كورونا في مناطق سيطرة المتمردين.

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الأرياني: إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على نهب إمدادات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية، كانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها، لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح أنشطتها وبيعها في السوق.

وطالب الوزير الأرياني، في تصريح نقلته “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة هذه القرصنة الحوثية على الإمدادات الطبية، والضغط على قادة الميليشيا الانقلابية لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات، للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي فيروس ‎كورونا.

روابط ذات صلة

اليونان تعيد فتح الشواطئ العامة في ظل ضوابط صارمة

اليونان تعيد فتح الشواطئ العامة في ظل ضوابط صارمة
الرياضة والإسكان تعلنان عن إطلاق دوري جود بين 16 نادي

الرياضة والإسكان تعلنان عن إطلاق دوري جود بين 16 نادي
“التجارة” تعلن صدور 7 أنظمة ولوائح خلال فترة العمل عن بُعد

“التجارة” تعلن صدور 7 أنظمة ولوائح خلال فترة العمل عن بُعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*