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جراح سعودي يتناول إفطاره في غرفة العمليات لإنقاذ مريض

جراح سعودي يتناول إفطاره في غرفة العمليات لإنقاذ مريض
http://almnatiq.net/?p=864662
عرعر - خالد الضبيبي

في لفتة إنسانية تحمل الكثير من قيم النبل و الإلتزام بأخلاقيات العمل و الإصرار على أداء الواجب المهني ، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطبيب جراح سعودي وهو يتناول إفطاره خلال إجراء عملية جراحية لمريض في غرفة العمليات.

و أظهرت الصورة رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر – منطقة الحدود الشمالية الدكتور عبدالرزاق الهزيمي و هو ‬⁩يتناول الافطار أثناء عملية جراحية لمريض أربعيني ينزف دماغياً وكان الإفطار عبارة عن علبة من العصير ساعدته في تناولها إحدى المساعدات أثناء إجراء العملية.
و لقي الموقف استحسان و إشادة نشطاء و متابعي مواقع التواصل الاجتماعي،حيث لم تمنعه جائحة كورونا عن أداء واجبه و القيام بعمله مراعيا إنسانية مهنة الطب التي يمارسها.

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