متطوعو الهلال الأحمر بمحافظة دومة الجندل ينفذون نقطة فرز بصري

المناطق_محمد الحسن

نفذ فريق التطوع التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية بمحافظة دومة الجندل وذلك بالتعاون مع أوقاف الشاكرين .

وتأتي هذه المبادرة إستمراراً لمبادرات تم تفعيلها مسبقاً وذلك ضمن الجهود التي يوليها فرع الهيئة بمنطقة الجوف وتفعيلاً للدور التطوعي التي يشارك فيه متطوعي ومتطوعات الهيئة للتوعية وللحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

الجدير بالذكر أن فرع الهيئة بالمنطقة نفذ من بداية الجائحة العديد من المبادرات التي شارك بها منسوبو الهيئة والفرق التطوعية التابعة وذلك لتوعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من فيروس كورونا وخطورة عدم الإنصياع للإلتزام بالحجر المنزلي بالإضافة لغيرها من المبادرات .