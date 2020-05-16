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بلدية القريات تُنهي أعمال تحسين وتطوير ميداني الملك فيصل والملك خالد

بلدية القريات تُنهي أعمال تحسين وتطوير ميداني الملك فيصل والملك خالد
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المناطق_القريات

أنهت بلدية محافظة القريات تطوير وتحسين أعمالها في المجسمات الجمالية والهندسية في ميدان الملك فيصل وميدان الملك خالد بالمحافظة.
وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن تحسين وتطوير المجسمات الجمالية يأتي في إطار أهداف وخطط البلدية الرامية إلى إضفاء الجوانب الجمالية المختلفة لشوارع وميادين المحافظة بجهود ذاتية من إدارة الخدمات بالبلدية ممثلة بقسم الصيانة ومن ضمن مشروع تجميل ميادين و طرق القريات وتحسين البيئة وتعزيز البُعد البصري التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ومتابعة مباشرة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
من جهته أكد المتحدث الرسمي لبلدية القريات عبدالعزيز بن محمد المشيطي أن البلدية ستقوم بإعداد دراسة شاملة لجميع الميادين وإعادة تحسينها بهدف تحسين الطابع البصري والجمالي للمحافظة وفق توجيهات رئيس البلدية.

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