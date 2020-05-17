اليونان تعيد فتح الشواطئ العامة في ظل ضوابط صارمة

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أعادت السلطات اليونانية فتح جميع الشواطئ العامة التي تم تنظيم الدخول إليها اليوم السبت في ظل تدابير صارمة تهدف إلى وقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك مع وصول درجات الحراة إلى 40 درجة مئوية.

وتم السماح فقط بدخول 40 شخصا لكل ألف متر مربع مع الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن أربع أمتار بين المظلات، مع وضع مقعدين كحد أقصى تحت المظلة الواحدة.

علاوة على ذلك، لن يتم السماح إلا ببيع الأطعمة المغلفة فقط مع منع بيع المشروبات الكحولية.

وبحسب الحكومة، يمكن أن يتعرض مشغلو مناطق السباحة الذين ينتهكون تلك القواعد لغرامة تصل إلى 20 ألف يورو (21 ألفا و640 دولار).