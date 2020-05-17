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“الغذاء والدواء الأمريكية” تجيز أداة فحص منزلي جديدة لفيروس كورونا

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“الغذاء والدواء الأمريكية” تجيز أداة فحص منزلي جديدة لفيروس كورونا

“الغذاء والدواء الأمريكية” تجيز أداة فحص منزلي جديدة لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=864760
المناطق - الرياض

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم إذناً باستعمال أداة جديدة لجمع عينات من الأنف بهدف إخضاعها لفحص فيروس كورونا.
ويخصّ الإذن الصادر اليوم أداة فحص عبر أخذ عينة من الأنف يمكن تحليلها بطرق مختلفة. ويتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول وترسل في وقت قصير إلى مختبر ليحللها.

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