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ضمن عدة اتصالات بوزير الصحة وأمين المنطقة

أمير الرياض يطمئن هاتفياً على مراقب صحي أصيب بكورونا أثناء تأديته لواجبه

أمير الرياض يطمئن هاتفياً على مراقب صحي أصيب بكورونا أثناء تأديته لواجبه
http://almnatiq.net/?p=864764
المناطق - الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اطمأن خلاله على الحالات المسجلة في مدينة الرياض والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
وقد أوضح معاليه لسموه، أنهم يقدمون كل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في منطقة الرياض، وجميع مناطق المملكة، كما طمأن معاليه أن عدد الوفيات والحالات الحرجة منخفض ولله الحمد.
كما أجرى سموه اليوم، اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، اطمأن خلاله على سير العمل الذي تقوم به أمانة المنطقة من خلال حملاتها الرقابية الميدانية في أحياء العاصمة.
وشدد سموه، على أهمية الدور الذي تطلع به الأمانة من خلال فرقها الميدانية في رصد وتتبع المخالفات وتصحيح مسارها حماية للمواطن والمقيم في مدينة الرياض، مقدماً سموه شكره وتقديره لسمو الأمين ولمنسوبي الأمانة على تلك الجهود المميزة.
وأجرى سمو أمير منطقة الرياض، اتصالاً هاتفياً بالمراقب الصحي بأمانة المنطقة الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا أثناء تأديته لواجبه في المراقبة الميدانية في أحد المواقع بمدينة الرياض، سائلاً سموه الله تعالى له الشفاء العاجل ليعود لإكمال مهمته مع زملائه في حماية المجتمع، مقدراً سموه له ولزملائه ما يقومون به من أعمال مهمة تخدم الوطن والمواطن.

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