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محافظ بلقرن يتفقد سير العمل في تجهيزات مستشفى سبت العلاية الجديد

محافظ بلقرن يتفقد سير العمل في تجهيزات مستشفى سبت العلاية الجديد
http://almnatiq.net/?p=864771
المناطق - عسير

ضمن زياراته المجدولة للجهات الحكومية ومشاريع المحافظة تفقد مساء اليوم سعادة محافظ محافظة بلقرن عبدالرحمن بن عبدالله ال حامد مبنى مستشفى سبت العلاية الجديد.

وشاهد سعادته سير العمل في تركيب التجهيزات واستمع إلى شرح عن ذلك من سعادة مدير المستشفى مشني بن رازح العلياني الذي ومن مسؤولي الشركة المنفذة. وشملت الجولة مبنى غسيل الكلى الجديد.

وأبدى سعادته ارتياحه لسير العمل وقدم شكره للعاملين في المستشفى على جهودهم الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا.

يذكر ان هذه الزيارة تعد السادسة لسعادة المحافظ للمستشفى الجديد.

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