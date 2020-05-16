أمانة الجوف تواصل تعقيم المباني الحكومية والمراكز وأسواق النفع العام

المناطق - الجوف :

تواصل أمانة منطقة الجوف أعمال التعقيم والوقاية خلال وقت منع التجول، استكمالاً لجهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي على نطاق واسع في مدن ومحافظات المنطقة كافة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله بدر الماجد أن أمانة الجوف ركزت على رش وتعقيم المباني الحكومية والمراكز الصحية التي تتم فيها الفحص الموسع و واجهات المباني والمحلات والأرصفة والشوارع وأماكن التلامس وأسواق النفع العام ومراكز التسوق حسب توجيهات امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان وبمشاركة أكثر من 1441 عاملاً بواسطة 359 من السيارات والآليات التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات، وزعتها في عدد من الأحياء وعدد من الطرق المحورية .

وأضاف الماجد ان أعمال التنظيف والتعقيم التي تقوم بها أمانة المنطقة تجري على مدار الساعة، إضافة إلى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.

وأكد الماجد حرص أمانة الجوف على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة في عملية التطهير والتعقيم لتوفير بيئة صحية وآمنة في جميع الأوقات، بالتعاون مع مختلف الجهات وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع .