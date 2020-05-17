دار الملاحظة الاجتماعية بتبوك تطلق عدداً من الاحداث

تبوك - علي العميري:

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك مجموعه من الاحداث ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط وقواعد العفو.

والذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية في مناطق المملكة بمناسبة شهر رمضان المبارك, وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقة تبوك وبهذه المناسبة رفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي شكره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على هذه اللفتة الأبوية المعتادة، داعياً أن تكون فرصة لهم بعد أن تم لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه، وباب هداية لهم .