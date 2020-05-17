واشنطن بوست: استجابة إيران لكورونا كارثية وتهدد بقاء النظام

واشنطن بوست: استجابة إيران لكورونا كارثية وتهدد بقاء النظام

أبرز المواد
“التقاعد”: صرف معاشات شهر مايو الاثنين

“التقاعد”: صرف معاشات شهر مايو الاثنين

أبرز المواد
الدخان يكسو لوس أنجلوس بعد انفجار ضخم

الدخان يكسو لوس أنجلوس بعد انفجار ضخم

أبرز المواد
بريطانيا تخصص 93 مليون إسترليني لإنتاج “لقاح كورونا”

بريطانيا تخصص 93 مليون إسترليني لإنتاج “لقاح كورونا”

أبرز المواد

الدخان يكسو لوس أنجلوس بعد انفجار ضخم

الدخان يكسو لوس أنجلوس بعد انفجار ضخم
http://almnatiq.net/?p=864797
المناطق - وكالات

أصيب 11 رجل إطفاء على الأقل، في انفجار ضخم وقع خلال حريق بمركز تجاري في لوس أنجلوس، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وقال إيريك سكوت قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس للصحفيين، إن الضحايا مصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد.

وأضاف أن فرق الإطفاء دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو، موضحا أن “انفجارا كبيرا حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة”.

وكان الناطق باسم رجال الإطفاء نيكولاس برانغ، صرح إن نحو 230 من هؤلاء يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو، وسط مدينة لوس أنجلوس.

والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني.

وكان الانفجار قويا لدرجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.

وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان، أنه “تم إنشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين”.

وقال إيريك غارسيتي رئيس بلدية لوس أنجلوس، إن إدارته تتابع الوضع عن كثب.

روابط ذات صلة

واشنطن بوست: استجابة إيران لكورونا كارثية وتهدد بقاء النظام

واشنطن بوست: استجابة إيران لكورونا كارثية وتهدد بقاء النظام
“التقاعد”: صرف معاشات شهر مايو الاثنين

“التقاعد”: صرف معاشات شهر مايو الاثنين
بريطانيا تخصص 93 مليون إسترليني لإنتاج “لقاح كورونا”

بريطانيا تخصص 93 مليون إسترليني لإنتاج “لقاح كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*