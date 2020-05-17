ألمانيا تسجل 175752 إصابة بفيروس كورونا و7938 وفاة

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت فرانكفورت (0530 بتوقيت جرينتش) إلى 175752 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7938 حالة، وعدد حالات الشفاء من مرض “كوفيد19-” الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 152600 حالة.

ومر نحو 15 أسبوعا منذ أن سجلت ألمانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.