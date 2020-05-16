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” شؤون الحرمين ” تنفذ ثلاث مبادرات بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف

” شؤون الحرمين ” تنفذ ثلاث مبادرات بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف
http://almnatiq.net/?p=864828
المناطق - واس

نفذت الرئاسة العامة ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، عدداً من المبادرات التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد .
وعملت رئاسة شؤون الحرمين مع الهيئة العامة على تنفيذ مبادرة ” تعقيم وتعظيم “، ومبادرة ” احتراز واعتزاز “، ومبادرة ” تطهير وتدبير “، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لرفع كفاءة البيئة الصحية داخل المسجد الحرام .
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أنه تم العمل على تنفيذ المبادرات الثلاث لما فيها من الأجر العظيم والأثر الكبير لدى نفوس العاملين في المسجد الحرام وقاصديه، للحفاظ على سلامتهم والحرص على أن يكون المسجد الحرام خالياً من الأوبئة والأمراض .
وأكد على الدور الفعال التي قامت به الهيئة العامة للأوقاف في تنفيذ المبادرات، وأن هذا غير مستغرب على الهيئة التي تسعى على الدوام إلى تلبية متطلبات الرئاسة لخدمة المسجد الحرام والمسحد النبوي، وتقديم الخدمات لقاصديهما .

 

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