سجّلت الإمارات العربية المتحدة 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضة، ليصل عدد المصابين إلى 23,358 .
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت 6 حالات وفاة لمصابين بالفيروس من جنسيات مختلفة، ليبلغ عدد الوفيات 220 حالة، مشيرة إلى شفاء 581 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 8,512.
الإمارات تسجل 731 إصابة جديدة بكورونا
سجّلت الإمارات العربية المتحدة 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضة، ليصل عدد المصابين إلى 23,358 .
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