الإمارات تسجل 731 إصابة جديدة بكورونا

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضة، ليصل عدد المصابين إلى 23,358 .

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت 6 حالات وفاة لمصابين بالفيروس من جنسيات مختلفة، ليبلغ عدد الوفيات 220 حالة، مشيرة إلى شفاء 581 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 8,512.