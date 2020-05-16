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أكثر من 2000 مستفيد من مبادرات الرعاية الصحية المنزلية بصحة حفر الباطن

أكثر من 2000 مستفيد من مبادرات الرعاية الصحية المنزلية بصحة حفر الباطن

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الإمارات تسجل 731 إصابة جديدة بكورونا

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أكثر من 2000 مستفيد من مبادرات الرعاية الصحية المنزلية بصحة حفر الباطن

أكثر من 2000 مستفيد من مبادرات الرعاية الصحية المنزلية بصحة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=864841
المناطق - حفرالباطن

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن 7 مبادرات للرعاية الصحية المنزلية استفاد منها 2603 مستفيد في منازلهم تمثلت في مبادرة الدعم النفسي والاجتماعي ، مبادرة تثقيف المرضى وذويهم ، مبادرة التواصل الصوتي والمرئي ،والفرز البصري في المنازل والمنشآت الصحية ، وتدريب العاملين ، مبادرة إيصال الأدوية إلى المنازل حيث تم إيصال 531 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النفسي والاجتماعي 295 مستفيداً ،واستفاد من المعلومات الوقائية والتثقيفية المتعلقة بفيروس (كورونا) 571 من المرضى وذويهم ، وتخطى عدد المستفيدين من مبادرة التواصل الصوتي والمرئي 493 مستفيد ، وتجاوز عدد المستفيدين من الفرز البصري في المنازل 456 وفي المنشآت الصحية 228 مستفيداً ، وتم تدريب 29 من العاملين بالرعاية الصحية المنزلية ،وتأتي هذه الخدمات والمبادرات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومنع انتشاره ، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، بالإضافة إلى تقديم جميع خدماتها الصحية والعلاجية عبر الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات.

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