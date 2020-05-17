صحفي إيراني منشق: خامنئي مريض والأجواء الأمنية في طهران مشددة

كشف صحفي إيراني منشق عن النظام زيادة معاناة مرشد الثورة الإيرانية الإرهابي “علي خامنئي” مع المرض وأن النظام الإيراني يحاول التعتيم على الوضع الصحي له في ظل التوتر الحاصل حالياً في إيران والمتزامن مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب الصحفي المنشق “علي جوانمردي” فإن المرض اشتد على خامنئي وربما لا يستطيع معه إلقاء كلمته السنوية بمناسبة ما يسمى بيوم القدس العالمي والذي يوافق الجمعة المقبلة نظرا لسوء حالته الصحية.

وأكد جوانمردي أن العاصمة الإيرانية طهران تشهد أجواء أمنية مشددة وان الانتشار الأمني فيها بات ملفتاً للانتباه، مؤكداً أن هذا الانتشار يأتي تحسباً لوفاة خامنئي وسط تنافس بعض المتشددين على زعامة الثورة.

وتحدث جوانمردي عن أن الساحة في إيران تشهد تنافساً محموماً بين “إبراهيم رئيسي” الرئيس الحالي للسلطة القضائية في إيران و “مجتبى خامنئي” نجل المرشد الحالي للفوز بمنصب المرشد الأعلى للثورة في إيران.

كما تطرق علي جوانمردي للوضع في العراق مؤكداً أن النظام الإيراني يتجه لإظهار داعش مرة أخرى في العراق وهذه المرة باستخدام عناصر الحشد الشعبي للقضاء على المظاهرات العراقية لإبقاء على النفوذ الإيراني في العراق.