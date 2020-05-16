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الشؤون الاسلامية بجازان : احالة قضية اعتداء وإتلاف محتويات جامع الفاروق بالداير الى الجهات الامنية

الشؤون الاسلامية بجازان : احالة قضية اعتداء وإتلاف محتويات جامع الفاروق بالداير الى الجهات الامنية

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الشؤون الاسلامية بجازان : احالة قضية اعتداء وإتلاف محتويات جامع الفاروق بالداير الى الجهات الامنية

الشؤون الاسلامية بجازان : احالة قضية اعتداء وإتلاف محتويات جامع الفاروق بالداير الى الجهات الامنية
http://almnatiq.net/?p=864847
جازان - فضة عطيف

إشارة الى المقطع المتداول بخصوص الاعتداء على مسجد الفاروق بحي محنيه بمحافظة الداير
فقد تبلغت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الداير بني مالك باعتداء احد المجاورين على مرافق المسجد وكانت هذه الواقعه بتاريخ  بتاريخ ١٤٤١/٩/١٨
فقام  فرع الوزارة في منطقة جازان ممثلا بادارة المساجد في محافظة الداير باخذ إفادة منسوبي المسجد( الإمام و المؤذن) حيال ما وقع في المسجد من اعتداء وإتلاف وحيال المقطع المنتشر .
وتم إحالة كامل القضية الى الجهات الامنية والتي باشرت موقع الحادث بحسب الاختصاص  .

 

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