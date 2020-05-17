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المياه الوطنية: اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشاريع بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء متفرقة بمحافظة جدة

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المياه الوطنية: اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشاريع بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء متفرقة بمحافظة جدة

المياه الوطنية: اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشاريع بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء متفرقة بمحافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=864851
المناطق - جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ 7 مشاريع بيئية ومائية جديدة بمحافظة جدة وتشغيلها بتكلفة إجمالية بلغت 291 مليون ريال، وذلك لخدمة أهالي المحافظة. وتضمنت 6 مشاريع جديدة لإيصال خدمة شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية إلى العقارات بأحياء كيلو 14 الشمالي والجنوبي ومخطط بن حمد بطريق مكة القديم، وأحياء الفيحاء (3) والفيحاء (4) والورود (3) والثغر(4) والجامعة(3)، بالإضافة إلى أحياء العزيزية (11،10،9)، حيث تم إيصال الخدمة وربط أكثر من 5000 عقار بالشبكة العامة بتلك الأحياء، إضافة إلى مشروع واحد لتنفيذ شبكات مياه الشرب بمخطط العزيزية شرق طريق الحرمين لخدمة 4000 نسمة.

ودعت الشركة الأهالي بالمخطط للتقدم بطلبات التوصيلات المنزلية عبر الموقع الإلكتروني لإطلاق الخدمة إليهم.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن هذه المشاريع المنفذة تأتي منسجمة مع خطط الشركة الاستراتيجية للتوسع بخدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية لهما عبر الشبكات بمنطقة مكة المكرمة عمومًا ومحافظة جدة على وجه الخصوص، وذلك لتقديم الخدمات بجودة عالية لعملائها، مبينًا أن الشركة تعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع البيئية والمائية لزيادة نسب التغطية بالشبكات لخدماتها المقدمة بالمحافظة حسب المخطط الشامل والجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا بما يتفق مع رؤية المملكة 2030. وكد أن الشركة ماضية في تطبيق خططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية لشبكاتها وفق أعلى معايير الجودة والأداء.

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