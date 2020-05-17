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بلدية القطيف: إغلاق محل لبيع الدجاج، واتلاف ١١٨٥ كجم من الدجاج الفاسد منه

بلدية القطيف: إغلاق محل لبيع الدجاج، واتلاف ١١٨٥ كجم من الدجاج الفاسد منه

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بلدية القطيف: إغلاق محل لبيع الدجاج، واتلاف ١١٨٥ كجم من الدجاج الفاسد منه

بلدية القطيف: إغلاق محل لبيع الدجاج، واتلاف ١١٨٥ كجم من الدجاج الفاسد منه
http://almnatiq.net/?p=864854
المناطق - القطيف

 

أغلقت بلدية محافظة القطيف محلا لبيع الدجاج في أم الساهك لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية، حيث يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد وتم تطبيق لائحة الإجراءات البلدية بإغلاق ومصادرة ما تم ضبطه من مواد غذائية فاسدة والتي تؤثر على صحة المواطن والمقيم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية في البلدية وقفت على الموقع وكشفت عن مخالفته للاشتراطات الصحية، كونه يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، مشيرا إلى أنه تم اتلاف ١١٨٥ كجم من الدجاج الغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه. مؤكدا أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من انتشار فايروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

وأبان بأن عملية تسييح الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وبالتالي فإن ذلك يؤدي الى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يُعد من الغش التجاري، مؤكدا أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالتواصل مع البلدية في حال الاشتباه بأي منتج او وجود ملاحظات عليه عبر وسائل التواصل الرسمية المخصصة لذلك أو من خلال مركز «940».

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