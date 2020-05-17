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“الصحة”: تسجيل 2736 إصابة جديدة بـ “كورونا

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الكويت تسجل 1048 إصابة جديدة بكورونا

الكويت تسجل 1048 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=864887
المناطق - واس

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 14850 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنها سجلت 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 112 حالة، مبينة أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

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