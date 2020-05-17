احدث الأخبار

“الصحة”: تسجيل 2736 إصابة جديدة بـ “كورونا
أبرز المواد
 مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود محملة بمادة ( الديزل)
منطقة تبوك
 الجهات الأمنية تقبض على أربعة أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا بالرياض والمدينة المنورة
أبرز المواد
 أمير نجران يرعى الحفل الافتراضي لخريجي مؤسسات التعليم بالمنطقة
منطقة نجران
 أكثر من 4700 مستفيدة من 351 ساعة تدريبية عن بعد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك
منطقة تبوك
 الكويت تسجل 1048 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 مفارقة في نيويورك.. كورونا “يقتحم المنازل” ويصيب الملتزمين
أبرز المواد
 أحدث ضحايا أزمة كورونا.. حتى الأسماك أصيبت بالاكتئاب
أبرز المواد
 “ساما”: تتيح الاستفادة من المبالغ المستثناة من الحجز على الحسابات عبر عدد من القنوات البنكية
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار على منطقتي عسير وجازان
منطقة جازان
 “الأرصاد” : عوالق تُرابية وتدنّي في مدى الرؤية على إجزاء من منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 لجنة حي عبدالله فؤاد تطلق مبادرة “سَنَدَ” لـ 80 أسرة محتاجة بالدمام
المنطقة الشرقية
“الصحة”: تسجيل 2736 إصابة جديدة بـ “كورونا

“الصحة”: تسجيل 2736 إصابة جديدة بـ “كورونا

أبرز المواد
مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود محملة بمادة ( الديزل)

مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود محملة بمادة ( الديزل)

منطقة تبوك
الجهات الأمنية تقبض على أربعة أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا بالرياض والمدينة المنورة

الجهات الأمنية تقبض على أربعة أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا بالرياض والمدينة المنورة

أبرز المواد
أمير نجران يرعى الحفل الافتراضي لخريجي مؤسسات التعليم بالمنطقة

أمير نجران يرعى الحفل الافتراضي لخريجي مؤسسات التعليم بالمنطقة

منطقة نجران

أكثر من 4700 مستفيدة من 351 ساعة تدريبية عن بعد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك

أكثر من 4700 مستفيدة من 351 ساعة تدريبية عن بعد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك
http://almnatiq.net/?p=864890
المناطق- تبوك:

أكد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد دخيل الله المطيري أن ما يزيد عن ٤٧٣٨ مستفيدة من البرنامج التدريبي الذي أطلقته الإدارة بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة قد أنهوا تدريبهم الذي جاء ضمن حملة ” يداً بيد ” التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية .
وقال المهندس ” المطيري ” إن المتدربات استفدن من 351 ساعة تدريبية في مجالات مختلفة تنوعت ما بين دورات في التقنية والأعمال الإدارية والاجتماعية خصص منها دورتان للكادر الصحي من جميع أنحاء المملكة وقدمها 19 مدربة منذ مطلع شهر رمضان المبارك مؤكداً أن هذه الدورات أتت ضمن حرص الإدارة على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج خلال هذه الفترة للمجتمع المحلي بمنطقة تبوك حيث حصل من خلالها المتدربات على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقد قدمت هذه الدورات مجاناً تحقيقًا لدور الإدارة الاجتماعي وتوظيف التقنية الحديثة في تنمية وتطوير المهارات .
ورفع المهندس ” المطيري ” في شكره وامتنانه لكل من تفاعل مع هذه المبادرة من معاهد ومراكز التدريب الأهلي بالمنطقة لاستثمار أوقات الراغبين بالعلم واستغلال فترة بقائهم في المنزل بما يعود بالنفع والفائدة على المستوى الشخصي والعلمي والاجتماعي سائلا المولى عز وجل أن يحفظ ولاة الأمر وأن يجزل لهم المثوبة والأجر وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يكشف عنا هذه الغمة ويحمي بلادنا وأمننا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة .

روابط ذات صلة

مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود محملة بمادة ( الديزل)

مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود محملة بمادة ( الديزل)
دار الملاحظة الاجتماعية بتبوك تطلق عدداً من الاحداث

دار الملاحظة الاجتماعية بتبوك تطلق عدداً من الاحداث
تبوك للعمل التطوعي ” 30 ألف مشارك ” ببرنامج فعاليات رمضان 1441 هـ

تبوك للعمل التطوعي ” 30 ألف مشارك ” ببرنامج فعاليات رمضان 1441 هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*