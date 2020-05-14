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أمير نجران يرعى الحفل الافتراضي لخريجي مؤسسات التعليم بالمنطقة

أمير نجران يرعى الحفل الافتراضي لخريجي مؤسسات التعليم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=864893
المناطق - واس

هنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الخريجين والخريجات من جامعة نجران، ومن كليات ووحدات التدريب التقني والمهني، والمرحلة الثانوية من التعليم العام، البالغ عددهم ١٢ ألفًا و٩٠٦ طلاب ومتدربين، بمناسبة تخرجهم هذا العام.
جاء ذلك في حفل افتراضي برعاية سموه مساء أمس، بمشاركة الأوائل من الخريجين، بحضور معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار، ومدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا.
وأعرب سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز، باسم الخريجين وأهالي المنطقة وباسمه، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من حرص وعناية بصحة المواطن والمقيم ، منوهًا سموه بما حظي به التعليم من عناية فائقة، طوعت الظروف الصعبة، من أجل استمرار تعلم أبنائنا وبناتنا.
وثمّن سموه بجهود منسوبي التعليم بالمنطقة، في كل مؤسساته ومراحله، لإنجاز العملية التعليمية، التي أفضت إلى بلوغ الهدف بكل نجاح واقتدار، مشيدًا بدور أولياء الأمور، الذين وضعوا أيديهم بيد مؤسسات التعليم، لتجاوز كل التحديات والظروف.
وحث سموه الخريجين على الانطلاق بعزيمة صادقة نحو خدمة الدين ثم الملك والوطن، والوفاء برد جزء من جميله، بالمشاركة في نمائه.
من جانبه، أوضح معالي مدير جامعة نجران، أن الجامعة خرجت هذا العام ألفين و٩١٤ طالبًا وطالبة، يمثلون الدفعة الثالثة عشرة.
وأشار مدير عام التعليم بالمنطقة إلى إحصائية خريجي الثانوية العامة هذا العام، حيث بلغ عددهم ٦ آلاف و٥٥٤، موزعين بين ثلاثة آلاف و١٢٦ طالبا، وثلاثة آلاف و ٤٢٨ طالبة، ليضاف إليهم ما بيّنه مدير تعليم محافظة شرورة، عن تخرج ١٤٠٣ طلاب من المرحلة الثانوية، بين ٧٣١ طالبة، و٦٧٢ طالب.
وفي حقل التدريب، أشار مدير عام التدريب التقني والمهني إلى تخرج ٢٠٣٥ متدرب ومتدربة من الكليات التقنية للبنين والبنات، وفروع الكليات والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد الأهلية بالمنطقة.

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