مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود محملة بمادة ( الديزل)

المناطق - تبوك- علي العميري:

باشرت فرق الدفاع المدني اليوم إخماد حريق في ناقلة وقود محملة بمادة ” الديزل ” على طريق تبوك

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع بن زايد العمري أن مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء تبلغ صباح اليوم عن حريق ناقلة وقود (صهريج) على طريق تبوك ويبعد 30 كيلو تقريباً عن المحافظه .

وأضاف أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة للموقع .

وذكر العمري أنه عند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق بالإطارات الخلفية لناقلة وقود (صهريج) محمله بمادة ( الديزل ) تم تأمين الموقع والسيطرة وإخماد الحريق ولم ينتج عن الحادث أي اصابات ولله الحمد ، وقد شارك فرق الدفاع المدني بالموقع دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق راجين من الله السلامة للجميع .

