مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية بولاية جلمدغ في الصومال

المناطق - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إغاثية للمحتاجين في محافظة عدادو بولاية جلمدغ في جمهورية الصومال حيث جرى توزيع 400 سلة غذائية، تزن 36 طنًا، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

وأعرب محافظ عدادو، عبدالله بن عبدالرحمن توتو عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المساعدات التي ستسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين والمحتاجين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول في المحافظات التابعة لولاية جلمدغ يتم توزيعها على دفعات خلال الشهر الفضيل.

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تقوم به المملكة وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.

