نوبكو توفر 3.3 ملايين وصفة طبية لأكثر من 2.5 مليون مريض بمختلف مناطق المملكة

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة “نوبكو” فهد الشبل عن حجم الوصفات الدوائية التي تم إصدارها للمرضى من خلال خدمة وصفتي، وجاءت ضمن دور نوبكو في دعم القطاع الطبي الحكومي وجهودها لتحسين خدمات الرعاية الصحية باستخدام التقنيات الحديثة التي تقوم عليها كفاءات وطنية مؤهلة ومدربة.

وأوضح الشبل أن نوبكو نجحت حتى الآن، بتوفير 3.3 ملايين وصفة طبية لأكثر من 2.5 مليون من المرضى في 29 مستشفى و884 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة، والتي تم صرفها عبر أكثر من 1800 صيدلية خاصة مشتركة في الخدمة، بالإضافة لأكثر من 14 ألف وصفة طبية تم توصيلها للمنازل مباشرة .

وقال : ” بجانب نجاح خدمة وصفتي بتحقيق وفرة للأدوية المطلوبة تجاوز نسبة 99.79%، نجح فريق العمل بمركز الاتصال الخاص بوصفتي في خدمة 230 ألف مستفيد تواصلوا مع الشركة عبر وسائل متنوعة شملت الاتصال المباشر وحساب وصفتي في تويتر وتطبيق الواتس آب ورسائل البريد الإلكتروني كوسائل تواصل متطورة نجحت في التجاوب السريع مع العملاء.

وشدد الشبل على أن نوبكو تلتزم نهجاً متطوراً في إدارة عمليات الإمداد يقوم على مواكبة أفضل وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال خدمات الرعاية الصحية، والعمل على ربط الحلول التقنية الفعالة مع أعلى معايير الرعاية الصحية في العالم، مشيراً إلى أن خدمة وصفتي أحدث نقلة نوعية كبرى في العلاقة بين المرضى والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، حيث أصبح بمقدور المريض بفضل التقنيات المتطورة المستخدمة، الحصول على الوصفة العلاجية في الوقت الذي يناسبه ومن أقرب نقطة توزيع باستخدام تطبيقات الجوال واستقبال الرسائل النصية الايضاحية والإرشادية للتعرف على نوع العلاج ومكان توفر الخدمة أو الخدمة البديلة، فضلاً عن أرشفة حالة المريض وعمل التقارير.

وتتوفر جميع هذه الخدمات وغيرها عبر شبكة من الصيدليات تنتشر على مستوى المملكة، وترتبط مع المستشفيات والمراكز الطبية بنظام تقني دقيق ساعد بتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية والطبية المطلوبة بطريقة سريعة وموثوقة وذات جودة عالية.

يذكر أن نوبكو قامت بإطلاق مبادرتين خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة حالياً، تعنى الأولى “بإعادة إصدار الوصفات الطبية لذوي الامراض المزمنة” بالتواصل عن بعد مع مركز خدمة عملاء وصفتي 9200000932 لضمان إتباع الإجراءات الاحترازية بعدم الخروج من المنازل.

وتعنى المبادرة الثانية “بتوصيل الأدوية لنزلاء الحجر الصحي لجائحة كورونا المستجد كوفيد 19″، حيث تأتي ضمن مبادرات عديدة تعزز جهود نوبكو لتحسين خدمات الرعاية الصحية واستمرار العلاج للمرضى، ويؤكد نجاح وصفتي كبرنامج مبتكر يخدم القطاع الطبي الحكومي ويوفر أفضل الخدمات في الظروف العادية والاستثنائية.