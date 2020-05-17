3331 زيارة ميدانية نفذها فريق مراقبة وفرة السلع والمنتجات الغذائية واستقرار أسعارها بالجوف

المناطق - الجوف

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري، بأن هناك فريق يعمل على مراقبة وفرة السلع والخدمات اللوجستية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطواري بالمنطقة .

وبين أن الفريق نفذ خلال العشرين يوم الأولى من شهر رمضان المبارك 3331 زيارة ميدانية على أسواق المنتجات الغذائية في كافة مدن ومحافظات منطقة الجوف للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية ورصد أسعارها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرار سلاسل الإمداد الغذائي والمنتجات المصاحبة لها ودعم القطاع الخاص وتذليل العقبات مع تطبيق كافة الاجراءات النظامية والرادعة لكل من يثبت مخالفته للأنظمة التجارية والبلدية والصحية .

وأكد المهندس الأحمري أن أسواق المنطقة ولله الحمد استقبلت شهر رمضان الكريم ومن قبله بداية ظهور هذا الجائحة باستقرار وثبات في العرض والطلب ولم تسجل أي نقص في وفرة السلع وهذا بفضل الله ثم بفضل الاجراءات التي اتخذتها قيادة حكومتنا الرشيدة بإدارة هذه الازمة بكل حكمة ، وبمشاركة المواطنين والمقيمين على أرضها، فقد ضربوا أروع الأمثلة في الوعي والحس الوطني وثقافة تسوق متزنة، ساهمت في استمرار سلاسل الإمداد بنفس المعدل الطبيعي.

ولفت مدير فرع البيئة بالجوف أن الفريق مشكل من كل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة والغرفة التجارة وفرع وزارة النقل بالإضافة إلى ادارة الجمارك ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويهدف إلى تضافر الجهود تحت استراتيجية تكامليه واحدة هدفها متابعة سلاسل الإمداد ووفرتها والتأكد من ثبات أسعارها ، ولضمان تلبية الطّلب دون أي نقص بالسلع الغذائية والاستهلاكية ، وذلك بمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأعمال الفريق الذي يوجه بضرورة توفر السلع بالكميات الكافية والأسعار المناسبة للمواطن والمقيم وتطبيق الأنظمة لكل من يستغل هذه الظروف بطرق غير نظامية