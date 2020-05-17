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جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية توزع 800 سلة غذائية منذ بداية جائحة كورونا

جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية توزع 800 سلة غذائية منذ بداية جائحة كورونا

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جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية توزع 800 سلة غذائية منذ بداية جائحة كورونا

جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية توزع 800 سلة غذائية منذ بداية جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=864956
المناطق - جدة

أسهمت جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وضمن مبادراتها تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مساندة جهود الدولة ضمن الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في توزيع 800 سلة غذائية منذ بداية الجائحة وحتى الآن استشعاراً منها بمسؤوليتها المجتمعية تمشياً مع شعار “كلنا مسؤول” تخفيفاً من آثار جائحة كرونا وتداعياتها على كبار السن والأسر المتعففة ومساعدتهم في التغلب عليها –إن شاء الله- .
وتم توزيع هذه السلال على عدد من الأحياء بالمحافظة بالتعاون مع عمد الأحياء وشركاء النجاح من محافظة جدة ، وجمعية سفراء التطوع ، وغرفة جدة ، وجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة ، ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية ، إضافة لتوزيع أكثر من 500 ذبيحة في بداية الشهر الكريم ، وكميات من لحوم الدواجن على ساكني الأربطة ، ومبادرة افطار صائم و كسوة العيد في مكة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالقادر بن محمد تنكل ، أن الجمعية قدمت خلال جائحة كورونا مبادرة حقيبة الاحسان الطبية والهادفة لتزويد كبار السن بالمعقمات والكمامات وبعض الادوية الأساسية بالإضافة الى النشرات التوعوية الصحية ، ومبادرة التقييم الصحي وتقديم مجموعة من الاستشاريات والنصائح الطبية لتفادي الاصابة بفيروس كورونا .
وأشار إلى مبادرة تعقيم وتطهير الأربطة ودور كبار السن المقدمة من الجمعية للحد من انتشار العدوي حيث ان المسنين من الفئات الأكثر عرضة لخطورة عدوى فيروس كورنا ، وبالتالي تطهير الأربطة يعتبر مبادرة رائدة ونوعية وفي وقتها لدعم جهود المملكة في الحد من انتشار العدوى إضافة لمبادرة “عيدية الاحسان” بتقديم مجموعة من العيديات المتنوعة لساكنات الاربطة والأسر المتعففة ، ومبادرة خزائن الإحسان “تطبيق الكتروني” للتعقيم والتطهير وتوفير بيئة آمنة وصحية ونظيفة للمسنين .
وأضاف أن الجمعية تقدم عبر مبادرة انشاء عيادة الاستشارات النفسية “عن بعد” الاستشارات النفسية والسلوكية عن طريق البث المباشر أو عن طريق عيادات افتراضية عن طريق برنامج الزووم بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال ، ومبادرة عيادة استشارات التخطيط المالي للمجتمع والمستفيدين بالتعاون مع معهد الاقتصاد الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز .
وأشار الدكتور تنكل إلى أن الجمعية بدأت بإعداد مسودة مشروع “وقف الوقار للإحسان إلى الكبار” والذي يهدف الى تشجيع المحسنين الى المساهمة في إنشاء وقف خيري يعود ريعه للصرف على إنشاء وترميم الأربطة والمباني الوقفية المخصصة لكبار السن والأرامل وتقديم الدعم والمساعدة لهم والوصول بهم الى مرحلة الاستدامة المالية وتوفير برامج الرعاية التنموية المستدامة لهذه الفئة الغالية من المجتمع .
وأكد تفعيل جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لقنوات التواصل الاجتماعي ، عبر موقعها على شبكة الإنترنت وحسابات الجمعية على منصات تويتر (https://twitter.com/alihsanorg) والاهتمام بالتغريدات اليومية التي تتضمن النصائح والإرشادات ذات العلاقة بعمل الجمعية ونشر أخبارها وأنشطتها والأنشطة التي تهتم بالعمل الاجتماعي والخيري بالإضافة الى مشاركة أعضاء المجلس في كتابة المقالات والإرشادية والتوعية كلاً حسب تخصصه .
الجدير بالذكر أن جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تتمثل رؤيتها في أن تكون الجمعية النموذج الرائد للرعاية التنموية المستدامة للأربطة وساكنيها مستمدة رسالتها المتمثلة في التنمية المستدامة للأربطة والمباني الوقفية التي تشرف عليها الجمعية وتوفير الرعاية لساكنيها اجتماعياً وثقافياً وصحياً واقتصادياً ، وتهدف لإنشاء وترميم الأربطة والمباني الوقفية المخصصة للمستفيدين ، والإشراف على الأربطة والمباني الوقفية وتقديم الدعم والمساعدة لها بالمشاركة مع الجهات الحكومية والأهلية ، وتوفير برامج الرعاية التنموية المستدامة لفئات المستفيدين بالأربطة والمباني الوقفية التي تشرف عليها الجمعية ، وتوعية المجتمع بمفهوم الأربطة والوقف وحقوق المستفيدين منه بالوسائل المختلفة ، وتنفيذ الشراكات الداعمة في مجال الرعاية التنموية الاستثمارية للأربطة والمباني الوقفية .

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