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جامعة حفر الباطن تنفذ 3885 اختبارًا إلكترونيًا وتعتمد خطة الفصل الصيفي

جامعة حفر الباطن تنفذ 3885 اختبارًا إلكترونيًا وتعتمد خطة الفصل الصيفي

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جامعة حفر الباطن تنفذ 3885 اختبارًا إلكترونيًا وتعتمد خطة الفصل الصيفي

جامعة حفر الباطن تنفذ 3885 اختبارًا إلكترونيًا وتعتمد خطة الفصل الصيفي
http://almnatiq.net/?p=864977

نفذت جامعة حفر الباطن 3885 اختبارًا نهائيًا إلكترونيًا داخل منظومة التعلم عن بعد خلال الفترة من 3-21 رمضان الحالي، ضمن خطة الجامعة للتعلم الإلكتروني أثناء تعليق الدراسة بسبب تفشي جائحة كورونا، وتضمنت الاختبارات تسليم 94303 نماذج من الطلاب والطالبات بكل يسر وسهولة بعدد قليل جدًا من بلاغات الدعم الفني.

صرح بذلك سعادة المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري، مبينًا أن جهود منسوبي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب أثمرت عن نجاح خطة التعليم عن بعد التي أطلقها معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني منتصف شهر رجب الماضي، حيث بلغت نسبة تفعيل الطلاب للخطة 98 بالمائة، كما بلغ عدد الطلاب النشطين داخل النظام الإلكتروني18840، أشرف على تدريسهم 708 أعضاء هيئة تدريس. مضيفًا بأن مقررات الفصل الدراسي الثاني بلغ عددها 3430، كما كان إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها 92539، جمعت 250867 تقييمًا، فيما بلغت المدة الإجمالية لجميع الجلسات 69217 ساعة مسجلة حضور 695187 طالبًا وطالبة خلال شهرين.

ونوه الدكتور المطيري بأن استعدادات الجامعة وكوادرها البشرية وإمكانياتها الفنية والتقنية اسهمت في نجاح خطة الجامعة المشتملة على عدة محاور من بينها، تجهيز الأجهزة الإلكترونية والوسائط التقنية وتطويعها لتحقيق الأهداف، وعقد دورات لأعضاء هيئة التدريس للتدريب على إدارة الفصول الافتراضية وآليات التقويم، وتنفيذ دورات وبرامج عن بعد لتعريف الطلاب والطالبات بطرق استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية، وتعزيز التحول للتعلم عن بعد باستخدام المنتجات الإعلامية المتنوعة ونشرها عبر المنصات المختلفة، وتشكيل فرق عمل للإرشاد الأكاديمي والدعم الفني للعمل على مدار الساعة.

وكشف المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن بأن خطة التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 1440-1441هـ قد تم إقرارها. مشيرًا إلى أنه التقويم الصيفي حدد بداية فترة التسجيل والتي ستكون خلال المدة من 5-10 شوال المقبل، على أن تبدأ الدراسة الصيفية يوم الأحد 8 شوال وتنتهي يوم 30 ذو القعدة المقبل.

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