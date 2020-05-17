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أمير منطقة مكة المكرمة ونائبة يقدمون التعازي لذوي الكاتب والمؤرخ الدكتور عاصم حمدان

أمير منطقة مكة المكرمة ونائبة يقدمون التعازي لذوي الكاتب والمؤرخ الدكتور عاصم حمدان
http://almnatiq.net/?p=864980
المناطق _ جدة

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التعازي لذوي الكاتب والمؤرخ الدكتور عاصم حمدان الذي وافته المنية أمس السبت.
وعبر سموهما عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله له الرحمة وأن يهلمهم الصبر والسلوان.

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